منتخب مصر يكشف لـ في الجول مصير إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 19:15

كتب : أحمد الخولي

مران منتخب مصر - إمام عاشور

قرر منتخب مصر استبعاد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لكأس العرب بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "سيكون هناك لاعب بديل له وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات ".

أخبار متعلقة
كأس العرب - حارس لبنان لـ في الجول: مواجهة مصر ستكون صعبة.. ولا شيء مستحيل مدافع الأردن لـ في الجول: من الجيد أننا لم نقع في مجموعة مصر.. وصلاح فتح لنا الطريق لنحلم فينجر في مصر لشرح مميزات إقامة كأس العالم كل عامين رئيس كاف: صلاح الأفضل.. وأريد فوز مصر بـ كأس العالم

جمعة أتم "البعثة ستخضع لفحص طبي وسحب عينات للجميع بالكامل للتأكد من سلامة جميع افرادها قبل السفر".

ويعقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مؤتمر صحفي ظهر غد السبت قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة، ويحتمل إعلان بديل إمام عاشور فيه.

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر كان قد أعلن قائمة الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب. (طالع قائمة مصر كاملة)

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب تحت رعاية FIFA خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء المقبل.

منتخب مصر إمام عاشور كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول - بيتزي: هكذا تعاملت مع صلاح في كأس العالم.. وأثق في نجاح كيروش رفقة مصر كأس العرب - السعودية.. ما بعد الدعم الملياري السعودية والمغرب 1994 - معسكر 3 شهور من أجل أول انتصار في المونديال مدافع الأردن لـ في الجول: من الجيد أننا لم نقع في مجموعة مصر.. وصلاح فتح لنا الطريق لنحلم
أخر الأخبار
حوار في الجول - بيتزي: هكذا تعاملت مع صلاح في كأس العالم.. وأثق في نجاح كيروش رفقة مصر 6 دقيقة | كأس العرب 2021
سقوط تاريخي وطريق باجيو.. ماذا يحدث حين يصطدم إيطاليا والبرتغال في تصفيات كأس العالم؟ 9 دقيقة | تقرير في الجول
بعد إصابته بـ كورونا.. طبيب الزمالك يكشف سبب مشاركة إمام عاشور أمام سيراميكا كليوباترا 12 دقيقة | الدوري المصري
الانطلاقة الأسوأ تتواصل.. الإسماعيلي لا يفوز للمرة السادسة ويتعادل مع المحلة 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0) (0) فيوتشر.. بداية اللقاء 42 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - ميدو جابر هجوم طلائع الجيش.. وغياب رفعت وعمر كمال من فيوتشر 53 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر يكشف لـ في الجول مصير إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا ساعة | كأس العرب 2021
تصفيات كأس العالم - مواجهات قوية في الملحق القاري ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك