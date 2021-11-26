منتخب مصر يكشف لـ في الجول مصير إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا

قرر منتخب مصر استبعاد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العرب.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لكأس العرب بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "سيكون هناك لاعب بديل له وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات ".

جمعة أتم "البعثة ستخضع لفحص طبي وسحب عينات للجميع بالكامل للتأكد من سلامة جميع افرادها قبل السفر".

ويعقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مؤتمر صحفي ظهر غد السبت قبل السفر إلى قطر للمشاركة في البطولة، ويحتمل إعلان بديل إمام عاشور فيه.

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر كان قد أعلن قائمة الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب. (طالع قائمة مصر كاملة)

وتشارك مصر في بطولة كأس العرب تحت رعاية FIFA خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات الجزائر، والسودان، ولبنان.

ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء المقبل.