انتهت في إيطاليا - ساليرنيتانا (0)-(2) يوفنتوس
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 21:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ساليرنيتانا ويوفنتوس في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.
يوفنتوس يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يتذيل ساليرنيتانا الترتيب برصيد 8 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 70: جوووول البديل موراتا يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس، عرضية من الجهة اليسرى عن طريق بيرنارديسكي يودعها في الشباك.
ق 58: لوكا رانييري يسدد كرة صاروخية ترتد بالقائم الأيمن ليوفنتوس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: بنتانكور يتوغل من منتصف الملعب ويسدد كرة صاروخية تمر أعلى العارضة.
ق 31: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.
ق 28: جوووول ثاني ليوفنتوس.. ركلة حرة مباشرة ينفذها كوادرادو ترتد من القائم ويتابعها كيليني في الشباك.
ق 21: جووووول أووووول.. باولو ديبالا يسجل ليوفنتوس تمريرة ثنائية مع كولوسفسكي وتسديدة قوية بيساره من على حدود منطقة الجزاء تسكن الشباك.
ق 14: رأسية قوية من سيمي تمر بجوار القائم الأيسر ليوفنتوس.
بداية اللقاء