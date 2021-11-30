كأس العرب - الجزيري: أتمنى مواجهة هذا المنتخب في نهائي البطولة

يتمنى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، إنهاء بطولة كأس العرب، كهداف للبطولة، بعد أن استهل مشواره فيها بهدفين في فوز تونس على موريتانيا 5-1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

الجزيري تحدث لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول هدفه الرائع بالكعب ضد موريتانيا، والمنتخب الذي يرغب في مواجهته في نهائي البطولة.

وقال الجزيري: "كنت أعلم أن فخر الدين بن يوسف سيضع الكرة في ذلك المكان، تابعت الكرة التي حاول الحارس إمساكها قبل أن تفلت منه، فلم يكن أمامي إلا وضعها بالكعب في الشباك."

وأردف "فريقنا يملك مجموعة قوية وعلاقة اللاعبين الجيدة هي سر هذا النجاح، الصغير يحترم الكبير والاحترام متبادل. الأجواء رائعة داخل الملعب ونتمنى أن تتواصل الأجواء بهذه طريقة بين اللاعبين وتدوم الأفراح في المنتخب التونسي."

وشدد "نحن مركزون على كل المباريات، صحيح الانتصار مهم لكن لم نعمل أي شيء لحد الآن، ولا يزال أمامنا مشوار طويل. في مثل هذه البطولات الانتصار في المقابلة الأولى مهم جداً، وهذا ما حققناه، لكن لا تزال أمامنا مواجهتي سوريا والإمارات، وعلينا المواصلة بنفس النسخ فيما تبقى من البطولة."

وأكمل "موريتانيا فريق جيد والآن سنركز على مباراة سوريا التي نطمح فيها لتحقيق الفوز."

وكشف "هدفنا في هذه البطولة هو التتويج باللقب، الشعب التونسي يحتاج إلى فرحة سنحاول أن نمنحهم إياها من خلال هذه البطولة. نتمنى مواجهة الجزائر في المباراة النهائية."

وأوضح "لما تباشر العمل بجد وتضع في رأسك هدف تريد تحقيقه، لا يوجد شيء يمكنه إيقافك أو الوقوف في طريقك، بل تثابر وتعمل من أجل الوصول إلى القمة، رغم كل العراقيل التي تواجهها لكنك ستصل في الأخير."

"وأتم أريد أنهاء البطولة على رأس الهدافين، لأنني سجلت ثنائية في أول لقاء وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة."