كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

جلسة تصوير منتخب مصر في كأس العرب

يبدأ المنتخب المصري مشواره في كأس العرب 2021 بمواجهة لبنان على ستاد الثمامة.

ويتواجد منتخب مصر مع لبنان والسودان والجزائر في المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة غدا 1 ديسمبر في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 والتي قررت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن تكون مفتوحة للجميع.

وتنقل قناة الكأس القطرية المفتوحة المباراة أيضا.

وأقيم حفل افتتاح كأس العرب قبل المباراة الثالثة في البطولة بين قطر والبحرين.

طالع جدول مباريات منتخب مصر كاملة من هنا

طالع جدول مباريات كأس العرب بالكامل من هنا

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