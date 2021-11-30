كيروش: كأس العرب فرصة للنضج كفريق.. نريد أن نكون فخورين بعملنا

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 19:32

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - كيروش

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر أن كأس العرب فرصة للنضج للاعبي الفراعنة.

وقال كيروش عبر "تويتر": "إنه لشرف أن أكون هنا في قطر وفرصة كبيرة للنضج كفريق في كأس العرب".

وأضاف "نريد أن نكون فخورين بعملنا ونجعلكم فخورين بفريقنا".

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وأتم "نحن هنا مع طموح كبير للوصول إلى العظمة".

وشدد كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي أن كأس العرب 2021 تعد اختبارا للعديد من اللاعبين في قائمة الفراعنة. (طالع التفاصيل)

ويستهل الفراعنة مبارياتهم في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء.

ثم السبت يواجهون السودان وفي 7 ديسمبر يصطدمون بالجزائر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

مصر كارلوس كيروش لبنان
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