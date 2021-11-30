مؤتمر كيروش: كأس العرب فرصة ليثبت اللاعبون أحقيتهم بارتداء قميص مصر

شدد كارلوس كيروش مدرب مصر أن كأس العرب 2021 تعد اختبارا للعديد من اللاعبين في قائمة الفراعنة.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي استعدادا لمواجهة لبنان يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة:"المحترفون ليسوا فقط من يلعبون في أوروبا، بل كل عناصر الفريق. نستعد لتقديم أفضل ما لدينا، نريد اللقب، هذه فرصة للاعبين لإثبات أحقيتهم في اللعب للمنتخب".

وأضاف "هناك لاعبون جدد صغار السن، سيستفادون كثيرا من بطولة كهذه تشبه كأس العالم. أحترم لبنان، ستكون مباراة قوية".

واستمر "واجهت لبنان مرارا عندما قدت إيران، أعرف عنه الكثير. سأنقل خبراتي للاعبين، أطالبهم بالاستمتاع بالمباراة وتقديم أفضل ما لديهم".

ويستهل الفراعنة مبارياتهم في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء.

ثم السبت يواجهون السودان وفي 7 ديسمبر يصطدمون بالجزائر.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.