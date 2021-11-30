جوارديولا يشيد بـ جيرارد ويتحدث عن معاناة مانشستر سيتي من الإصابات

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الجديد وأشار إلى معاناة فريقه من الإصابات.

مانشستر سيتي سيخرج لمواجهة أستون فيلا ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن الإصابات: "لم يتدرب دي بروين معنا بعد، لقد تواجد جاك جريليش معنا لبضع دقائق واليوم سيتم اختباره لمعرفة إذا كان يمكنه السفر معنا أم لا".

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وتابع "ديسمبر هو أصعب شهر في السنة، نحن في ورطة حقيقية لأن لدينا عدد قليل من اللاعبين. سنرى ما سيحدث بعد تدريب اليوم فلدينا 14-15 لاعبا فقط حتى الآن".

وواصل عن جيرارد "إنه مدرب في الدوري الإنجليزي وهو ما يعني أنه مدرب جيد بالفعل، لا يوجد مدرب في البريميرليج أو التشامبيونشيب غير جيد. يمكنهم تدريب اللاعبين الجيدين في أندية جيدة لكسب الألقاب. هناك مدربون رائعون في جميع الجوانب وربما يفوزون بالألقاب لأنهم محظوظون بتدريب فريق جيد".

واستمر عن من كان يجب أن يفوز بالكرة الذهبية "لا تسألني عن ذلك، لا يمكننا أبدأ أن نقول أنه من غير العدل أن يفوز ميسي بالكرة الذهبية".

واستكمل "أهنئ أليكسيا وبيدري وميسي على الفوز بالجوائز".

وأتم "لست الرجل الذي يقول هل كان يستحق ميسي الفوز بها أم لا، ليفاندوفسكي أيضا قدم موسمين بعدد كبير من الأهداف مع ناجيلسمان وفليك. في هذا المستوى من اللعب مع الأندية والمنتخبات فإن فاز أحدهم بشيء فهو يستحقه".

مانشستر سيتي يتواجد في المركز الثاني للدوري برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.

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