مران المنتخب- حضور وزير الرياضة.. ومشاركة جميع اللاعبين قبل مواجهة لبنان

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 16:50

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

اختتم المنتخب الوطني استعداداته اليوم للقاء لبنان في بداية لقاءات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب التي انطلقت اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي منتخب مصر مع لبنان غدا الأربعاء في الساعة الثالثة عصرا.

وشارك في المران جميع اللاعبين وبدوا جميعا في حالة طيبة.

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وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور المران على هامش زيارته إلى قطر لحضور حفل افتتاح البطولة وحث اللاعبين في كلمة له على عدم التنازل عن تحقيق هدفهم بالفوز بالبطولة لإسعاد جماهير الكرة المصرية في مصر وكل أنحاء الوطن العربي.

كما حرص عمرو الشربيني سفير مصر في قطر على حضور المران بصحبة وزير الرياضة وكان في استقبالهما محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق المران المؤتمر الصحفي الذي عقده كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وبرفقته عمرو السولية قائد المنتخب الوطني.(طالع مؤتمر كيروش)

منتخب مصر لبنان كأس العرب
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