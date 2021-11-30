توخيل: تشيلسي سيستعيد ميندي وزياش في كأس العالم حتى لو بلغا نهائي إفريقيا

يتوقع توماس توخيل مدرب تشيلسي مشاركة لاعبيه إدوارد ميندي وحكيم زياش في كأس العالم للأندية حتى لو بلغا نهائي كأس إفريقيا الذي سيجري في 6 فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مونديال الأندية من 3 إلى 12 فبراير، وفي يناير المقبل سيفتقد تشيلسي لميندي وزياش لمشاركتهما مع السنغال والمغرب على الترتيب في كأس إفريقيا.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"ميندي وزياش سينضمان لنا في كأس العالم، حتى لو بلغا نهائي إفريقيا".

وواصل "سيكون ذلك في فبراير، علينا أولا خوض مباريات ديسمبر ويناير. لا أشغل بالي بالأمر الآن، تركيزي ينصب على لقاء واتفورد".

ومن المنتظر أن يخوض تشيلسي مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 8 أو 9 فبراير، بعد أيام قليلة من نهاية كأس إفريقيا.

وسيلعب تشيلسي في نصف نهائي المونديال ضد الهلال السعودي أو الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وإذا عبر للنهائي سيواجه بالميراس البرازيلي أو مونتيري المكسيكي أو الأهلي بطل إفريقيا.