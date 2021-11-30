جوارديولا يبدي رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رأيه في فوز ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وحصل ميسي (34 عاما) على أكبر عدد من الأصوات لينال الجائزة للمرة السابعة بعدما اقتنصها في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"لا يمكننا أبدا القول إن فوز ميسي بالكرة الذهبية غير عادل".

وأضاف "إنه جيد جدا".

وكان جوارديولا مدربا لميسي حين نال الجائزة من 2009 إلى 2012.

وحصل ميسي على كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي ثم قاد منتخب بلده للفوز بكوبا أمريكا.

وجاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وصيفا لميسي وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي.