وزير الرياضة الكاميروني يعلن افتتاح ملعب أمم إفريقيا

أعلن وزير الرياضة الكاميروني نارسيسيه مويلي كومبي افتتاح الملعب الأولمبي في الثالث من شهر ديسمبر المقبل والذي سيقام عليه افتتاح كأس أمم إفريقيا 2021.

وتقام كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وستقام مباراة الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

ويتسع الملعب الأولمبي لـ60 ألف متفرج وتم البدء في عملية بنائه في يناير من عام 2018.

وتقام كأس أمم إفريقيا في نسخته رقم 33 في ستة ملاعب.

وستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة عام 2019.