كلوب: تفاجأت من مركز صلاح في الكرة الذهبية.. وليفاندوفسكي استحق الحصول عليها

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن دهشته من احتلال محمد صلاح نجم فريقه المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد تفاجأت بتواجد صلاح في المركز السابع كي أكون صادقا".

وأكمل "الكرة الذهبية تعتمد على تصويت الصحفيين إن كنتم تظنون –يقصد الصحفيين- أنه يستحق التواجد في مركز أعلى فعليكم إقناع زملائكم".

وأضاف "يمكننا دائما منحها لميسي من أجل مسيرته، وإن لم يحصل عليها ليفاندوفسكي الآن فمن الصعب أن يحصل عليها بعد ذلك".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته فيما حل ليفاندوفسكي ثانيا في السباق وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.

فيما توج ليفاندوفسكي بالجائزة المستحدثة لأفضل مهاجم في العام