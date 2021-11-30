كلوب: تفاجأت من مركز صلاح في الكرة الذهبية.. وليفاندوفسكي استحق الحصول عليها
الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 14:45
كتب : FilGoal
أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن دهشته من احتلال محمد صلاح نجم فريقه المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021.
وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد تفاجأت بتواجد صلاح في المركز السابع كي أكون صادقا".
وأكمل "الكرة الذهبية تعتمد على تصويت الصحفيين إن كنتم تظنون –يقصد الصحفيين- أنه يستحق التواجد في مركز أعلى فعليكم إقناع زملائكم".
وأضاف "يمكننا دائما منحها لميسي من أجل مسيرته، وإن لم يحصل عليها ليفاندوفسكي الآن فمن الصعب أن يحصل عليها بعد ذلك".
وتوج ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته فيما حل ليفاندوفسكي ثانيا في السباق وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.
فيما توج ليفاندوفسكي بالجائزة المستحدثة لأفضل مهاجم في العام