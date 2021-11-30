تأخر ظهور رانكيك الأول.. كاريك يقود مانشستر يونايتد أمام أرسنال

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

كاريك مانشستر الدوري الإنجليزي

رغم إعلان مانشستر يونايتد التعاقد مع رالف رانكيك، إلا أن الظهور الأول للمدرب الألماني قد يتأخر.

كشف سايمون ستون صحفي شبكة "بي بي سي" الإخبارية أن مايكل كاريك سيستمر في قيادة مانشستر يونايتد أمام أرسنال الخميس المقبل.

وما زال مانشستر يونايتد يعمل على تأشيرة العمل وبروتوكول كورونا.

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كاريك أشرف على تدريب مانشستر يونايتد في مباراتين، فاز في واحدة على فياريال بهدفين دون رد وتعادل في الثانية أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

وأعلن مانشستر يونايتد أمس الاثنين تعاقده مع رالف رانكيك لقيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، كما سيستمر في دوره استشاري لمدة عامين آخرين.

وقال جون مورتو مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد عبر موقع النادي الرسمي: "رالف هو أحد المدربين والمبتكرين الأكثر احتراما في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف "رانكيك كان المرشح الأول لدينا لمنصب المدير المؤقت مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي سيحققها ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

أما رانكيك فقال: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى مانشستر يونايتد والتركيز على جعل الموسم ناجحا للنادي".

وشدد "الفريق ملئ بالمواهب ولديهم توازن كبير بين الشباب والخبرة، ستركز جهودي خلال الأشهر الستة المقبلة على مساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم".

واختتم "أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أساس استشاري".

ووجه مانشستر يونايتد الشكر إلى مسؤولي لوكوموتيف موسكو على تعاونهم في عملية انتقاله رالف.

وكان الألماني رالف رانكيك يعمل في نادي لوكوموتيف موسكو كرئيس التنمية الرياضية في النادي الروسي.

واتفق رانكيك بالفعل مع إدارة يونايتد على تولي منصب المدرب لنهاية الموسم، قبل الانتقال إلى وظيفة استشارية في النادي اعتبارا من يونيو 2022 ولمدة عامين.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مايكل كاريك
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