برنامج تأهيلي لثنائي الإسماعيلي

خصص الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى برنامج علاجى وتأهيلى منفرد لثنائى الفريق عبد الرحمن مجدى وأحمد مصطفى.

وتعرض أحمد مصطفي جناح الفريق لشد في العضلة الضامة وسيغيب على إثرها لفترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام.

ويواصل عبد الرحمن مجدى جناح الفريق التأهيل أيضا في ظل معاناته من الإصابة بالعضلة الأمامية.

ولعب الإسماعيلي 6 مباريات في الدوري، تعادل في مباراتين وخسر 4.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير للدوري المصري برصيد نقطتين.

ويسعى الإسماعيلي للبحث عن تدعيمات جديدة خلال فترة كأس العرب من خلال متابعة اللجنة الفنية. (طالع التفاصيل)