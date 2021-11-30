ميسي: لم أتوقع أن أفوز بالكرة الذهبية 7 مرات.. ولا أفكر في الثامنة

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 01:04

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الكرة الذهبية 2021

لم يتوقع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات طوال مسيرته الكروية.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، وللمرة السابعة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي له: "أنا سعيد بالفوز بالكرة الذهبية ولم أعلم أنني سأفوز بهذه الجائزة 7 مرات".

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وبسؤاله عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وصاحب المركز الثاني بعده قال: "ستتاح له فرص قادمة في المستقبل هو من أفضل اللاعبين في العالم ويحقق إنجازات مميزة، أعقتد أنه قدم عاما رائعا وفي كل عام يتفوق عن الذي يسبقه ويؤكد أنه من المهاجمين المميزين بجانب أنه يلعب في ناد رائع".

وعن سبب التتويج بالكرة الذهبية شرح "رغم أنني فزت بكأس الملك مع برشلونة إلا أن التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين ساعدني في الفوز بالكرة الذهبية".

وشدد "أنا سعيد بهذه المرحلة من حياتي حققت بها الكثير من الإنجازات لي ويسعدني مشاهدة عائلتي وهم سعداء بما أحققه".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن الفوز بالألقاب الجماعية أهم شيء، أفكر دائما في المجموعة وبعد التتويج بكوبا أمريكا ساعدني ذلك في الفوز بالكرة الذهبية، سأقاتل من أجل تحقيق الأهداف الجماعية دون التفكير في الكرة الذهبية الثامنة".

ليونيل ميسي الكرة الذهبية
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