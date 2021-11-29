الملك يحافظ على تاجه للمرة السابعة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 22:53

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - الكرة الذهبية 2021

هداف الدوري الإسباني وبطل كوبا أمريكا والآن أخضع جائزته المفضلة للمرة السابعة في تاريخه.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي يتوج بالكرة الذهبية رسميا لعام 2021.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة التي تمنح الجائزة فوز قائد منتخب الأرجنتين بالجائزة اليوم الإثنين بعدما تم إلغائها العام الماضي.

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وتفوق ميسي في سباق الفوز بالجائزة على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي وكريستيانو رونالدو من بايرن ميونيخ وتشيلسي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وظفر ميسي بالجائزة ست مرات من قبل أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 قبل أن يضيف الكرة الذهبية السابعة لرصيده اليوم.

كما حل ميسي ثانيا في سباق الكرة الذهبية خمس مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

وكان ميسي هو هداف الدوري الإسباني مع فريقه السابق برشلونة الموسم الماضي برصيد 30 هدفا، كما أنه ساهم في تتويجه بكأس الملك.

وفي الصيف الماضي فاز ميسي بلقبه الأغلى والأول له مع منتخب بلاده الأرجنتين بعدما ظفر بكوبا أمريكا بالفوز على البرازيل صاحبة الأرض في النهائي بهدف دون رد.

كما أن ميسي توج بجائزة هداف كوبا أمريكا بأربعة أهداف بالتساوي مع لويس دياز لاعب كولومبيا.

ومع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سجل ميسي أربعة أهداف وصنع ثلاثة خلال 11 مباراة مع الفريق.

وبذلك أصبحت الأرجنتين تملك سبع كرات ذهبية في تاريخها وكل من ميسي لتتساوى في عدد مرات الفوز بالجائزة مع ألمانيا وهولندا والبرتغال.

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