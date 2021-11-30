عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا

يرى عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على إدارة المسابقات أن الموسم الكروي المصري سيكون في مأزق بسبب موعد مباريات بطولات الأندية الإفريقية.

وقال عامر حسين عبر قناة صدى البلد: "موعد كأس العالم للأندية يحرم الأهلي من خوض أول جولة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "لعب 3 جولات من بطولات أندية إفريقيا في فبراير سيكون كارثة بالنسبة لنا بسبب ضيق الوقت".

وأتم تصريحاته "إذا أقيم السوبر الإفريقي في شهر فبراير لن يتمكن الأهلي من خوض مباراة الجولة الثانية في مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وقرر الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري والإفريقي والدولي بسبب تعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)