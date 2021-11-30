عبد الحفيظ: مستحيل أن يوافق فيفا على موعد مونديال الأندية إذا تعارض مع بطولة قارية أخرى

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من موعد بطولة كأس العالم للأندية، الذي يتعارض مع موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة صدى البلد: "إذا كانت بطولة كأس العالم للأندية ستتعارض مع مواعيد مباريات بطولة قارية أخرى كان من المستحيل أن يوافق عليها الفيفا".

وأضاف "إذا وصل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية سيلعب الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية بعدد قليل جدا من اللاعبين".

وواصل "رئيس الفيفا كان في مصر منذ أيام ولم يتحدث معه أحد حول موعد مونديال الأندية، فهل جاء من أجل لعب مباراة خماسي فقط؟".

واستمر في تصريحاته "الوضع الآن ليس اختلاف على هدف أو ركلة جزاء، يجب أن يساند الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي لحل أزمة موعد كأس العالم للأندية".

وأفصح "لدينا معلومة أن موعد السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر، ولا أعرف من أين جاء أن موعد المباراة في فبراير المقبل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن التجديد لـ علي معلول قائلا: "الأمر مرتبط بضغط المباريات في الفترة الماضية والتوقفات الدولية، وكل شيء سيحسم عقب كأس العرب".

وقرر الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري والإفريقي والدولي بسبب تعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)