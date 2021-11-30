جائزة جديدة لـ محمد صلاح في إنجلترا

فاز محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا من رابطة مشجعي كرة القدم.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يفوز بهذه الجائزة مرتين.

وفاز صلاح بالجائزة المرة الأولى في عام 2018.

وتفوق صلاح على ثنائي مانشستر سيتي روبن دياز وفيل فودين، وميسون ماونت لاعب تشيلسي، ومايكل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، ويوري تليمانس لاعب ليستر سيتي.

واحتل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر المركز السابع في سباق الكرة الذهبية لعام 2021.

صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا هذا الموسم بعد مرور 13 جولة.

وأصبح صلاح خلال الموسم المنصرم أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

كما أنه أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي.