عبد الحفيظ: لابد من وقفة لاتحاد الكرة مع الأهلي لحل أزمة موعد مونديال الأندية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 23:59

كتب : بسام أبو بكر

سيد عبد الحفيظ الأهلي الإسماعيلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضرورة مساندة اتحاد الكرة لناديه بشأن موعد بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النهار: "لابد من وقفة اتحاد الكرة مع الأهلي لحل أزمة كأس العالم للأندية ".

وأضاف "التغيير فى موعد كأس العالم للأندية أمر صعب للغاية، ولذلك لابد من وقفة من اتحاد الكرة مع النادي الأهلي".

أخبار متعلقة
موسيماني: الناشئين هم مستقبل الأهلي منافس الأهلي – مونتيري صائد العرب.. الأحمر يطارد ثأره من مدرب مصر السابق الأهلي لـ في الجول: أسباب صعوبة مواجهة مونتيري.. وهذا طموحنا

وواصل "جهزنا ثلاث خطابات لحل أزمة مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية".

وأكمل "كان لابد من تقدير للكرة الإفريقية ولابد من موقف قوي".

وقرر الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري والإفريقي والدولي بسبب تعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

الأهلي سيد عبد الحفيظ كأس العالم للأندية
نرشح لكم
شلبي: الأهلي أيقونة نجاح كأس العالم للأندية.. ولا نفكر في الانسحاب من البطولة عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا عبد الحفيظ: مستحيل أن يوافق فيفا على موعد مونديال الأندية إذا تعارض مع بطولة قارية أخرى سيراميكا كليوباترا يمدد تعاقد صالح جمعة
أخر الأخبار
تريزيجيه يتحدث عن العودة للأهلي ورسالة لصلاح وكأس العالم.. لحظة إصابته وعندما تعرض للإهانة دقيقة | المحترفون
شلبي: الأهلي أيقونة نجاح كأس العالم للأندية.. ولا نفكر في الانسحاب من البطولة 4 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: مستحيل أن يوافق فيفا على موعد مونديال الأندية إذا تعارض مع بطولة قارية أخرى 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
تريزيجيه: قدمي كانت ستُكسر أثناء ركلة الجزاء ضد الكونغو.. وحققت نبوءة والدي 19 دقيقة | منتخب مصر
ماتيوس عن فوز ميسي على حساب ليفاندوفسكي: لم أعد أفهم هذا العالم 23 دقيقة | الدوري الألماني
الخليفي يهنئ ميسي: فخر كبير للنادي.. أحد أكبر لاعبي التاريخ يلعب بقميص باريس 34 دقيقة | الدوري الفرنسي
جائزة جديدة لـ محمد صلاح في إنجلترا 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي