عبد الحفيظ: لابد من وقفة لاتحاد الكرة مع الأهلي لحل أزمة موعد مونديال الأندية

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضرورة مساندة اتحاد الكرة لناديه بشأن موعد بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النهار: "لابد من وقفة اتحاد الكرة مع الأهلي لحل أزمة كأس العالم للأندية ".

وأضاف "التغيير فى موعد كأس العالم للأندية أمر صعب للغاية، ولذلك لابد من وقفة من اتحاد الكرة مع النادي الأهلي".

وواصل "جهزنا ثلاث خطابات لحل أزمة مشاركة الأهلي فى كأس العالم للأندية".

وأكمل "كان لابد من تقدير للكرة الإفريقية ولابد من موقف قوي".

وقرر الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري والإفريقي والدولي بسبب تعارض موعد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة الأمم الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)