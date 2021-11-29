صلاح ورونالدو وميسي.. تعرف على نقاط الـ30 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية في 2021

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 23:21

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الكرة الذهبية 2021

أعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدد نقاط اللاعبين الذين تم ترشيحهم للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

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وجاء ترتيب نقاط اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية كالتالي:

ليونيل ميسي 613 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي 580 نقطة

جورجينو 460 نقطة

كريم بنزيمة 239 نقطة

نجولو كانتي 186 نقطة

كريستيانو رونالدو 178 نقطة

محمد صلاح 121 نقطة

كيفن دي بروين 73 نقطة

كيليان مبابي 58 نقطة

جانلويجي دوناروما 36 نقطة

إيرلينج هالاند 33 نقطة

روميلو لوكاكو وجورجيو كيلليني 26 نقطة

ليوناردو بونوتشي 18 نقطة

رحيم ستيرلنج 10 نقاط

نيمار 9 نقاط

لويس سواريز وسيميوني كيير 8 نقاط

ميسون ماونت ورياض محرز 7 نقاط

برونو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز 6 نقاط

هاري كين 4 نقاط

بيدري 3 نقاط

فيل فودين 2 نقطة

نيكولو باريلا وروبن دياز وجيرارد مورينو 1 نقطة

لوكا مودريتش وسيزار أزبلكويتا 0 نقطة

ليونيل ميسي محمد صلاح الكرة الذهبية باريس سان جيرمان
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