ميسي بعد الفوز بـ الكرة الذهبية: عشت عاما استثنائيا.. والفوز بالكوبا حلما طال انتظاره

شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على أنه عاش موسما استثنائيا مشيرا إلى أن تحقيق كوبا أميركا كان حلما طال انتظاره.

وفاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال ميسي بعد الفوز بالجائزة: "إنه أمر عظيم أن أكون بينكم اليوم، خلال الموسم الماضي كانت هناك لحظات صعبة لم يكن أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".

وتابع "كان هناك حديث عن تغيير الوجهة واستقر بي الحال في باريس وأنا سعيد بذلك، أريد أن أستمر في مشواري وأن أستمتع بشكل كبير بلعب كرة القدم".

وواصل "أود أن أشكر كل زملائي في برشلونة وباريس سان جيرمان وأريد أن أتوجه بالشكر للطقام الفني وزملائي في منتخب الأرجنتين".

وأضاف :هذه جائزة استثنائية والإنجاز الذي حقنناه في كوبا اميركا كان استثنائيا وحققنا حلما طال انتظاره".

واستطرد "أريد أن أشارك هذه الجائزة مع زملائي في منتخب الأرجنتين وبرشلونة وباريس سان جيرمان".

وأتم "أقول لليفاندوفسكي إنه شرف كبير أن أنافسه على هذه الجائزة وأعتقد أنه أيضا يستحق أن يكون ضمن الأفضل. الجميع اتفق على أنه الأفضل في 2020".