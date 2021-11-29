تشيلسي أفضل نادي في العالم لعام 2021

فاز تشيلسي بلقب أفضل نادي في العالم لعام 2021 من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وأعلنت فرانس فوتبول عن تقديم جائزتين جديدتين هذا العام لأفضل مهاجم وأفضل فريق في العام.

وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب مانشستر سيتي.

وحقق البلوز لقب السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعد مرور 13 جولة.