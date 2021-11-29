رونالدو نافيا تصريحات رغبته في التفوق على ميسي: أفوز فقط لنفسي ولأنديتي ومحبيني

نفى كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد تصريحات باسكال فيريه رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول عن رغبته في إنهاء مسيرته بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان اليوم عن الفائز بالكرة الذهبية في حفل كبير يقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اليوم أفسر سبب تصريحات باسكال فيريه الأسبوع الماضي والتي أوضحت أنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد أكبر من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي".

وأضاف "لقد كذب باسكال فيريه واستخدم اسمي للترويج لنفسه والمكان الذي يعمل فيه، من غير المقبول أن يقوم المسئول عن منح هذه الجائزة المرموقة بذلك. هذا ازدراء واضح لشخص احترم الكرة الفرنسية والكرة الذهبية دائما، وكذب مجددا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بحجر صحي مزعوم ليس له سبب لذلك".

وتابع "أتمنى دائما التهنئة لأولئك الذين يفوزون، في الرياضة واللعب النظيف الذي وجّه مسيرتي منذ البداية وأنا أفعل ذلك لأنني لا أكون ضد أحد. أفوز دائما لنفسي وللأندية التي ألعب لها ولمن يتمنون لي الفوز، لا أفوز ضد أي أحد".

وواصل"أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب الوطنية والدولية للأندية التي أمثلها ولمنتخب بلادي. إن أعظم طموح في مسيرتي هو أن أكون نموذجا يحتذى به لكل أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين. أكبر طموح في مسيرتي هو أن أترك اسمي مكتوبا بالأحرف الذهبية في تاريخ كرة القدم العالمية".

وأتم "أختم بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم جنبا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا".