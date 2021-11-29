عبد الحفيظ: مواجهة مونتيري ليست سهلة.. وأتمنى التوصل لحل في أزمة موعد مونديال الأندية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 19:49

كتب : بسام أبو بكر

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على عدم سهولة مواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لإنها بطولة عالم وكل المواجهات بها صعبة، وهذا أمر طبيعي لإن كل الفرق أبطال قارات".

وأضاف "مونتيري فريق يمتلك لاعبين كبار ولكن الأهلي فريق كبير أيضا وخبراته كبيرة في البطولة، وإقامة البطولة في دولة الإمارات سيكون عاملا إيجابيا وسيحدث الفارق مع الأهلي مع حضور عدد كبير من الجماهير".

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وأكمل "أتمنى أن يتم التوصل لحل سريع في أزمة موعد بطولة كأس العالم للأندية بعد تعارضه مع موعد كأس الأمم الإفريقية التي يشارك فيها منتخب مصر، ويضم بين صفوفه حوالي 5 أو 6 لاعبين من القوام الأساسي للأهلي".

وأتم تصريحاته "حل تلك الأزمة سيساعد الأهلي في تجهيز جميع اللاعبين بشكل جيد فينا وبدنيا".

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

الأهلي كأس العالم للأندية مونتيري المكسيكي
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