تاريخ مواجهات الأهلي ضد مونتيري.. تفوق مكسيكي ونيران حمراء

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات الأهلي في مواجهة مونتيري المكسيكي في الدور الأول.

وتُلعب البطولة في الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة في تاريخه. (تعرف على القرعة كاملة من هنا)

بينما يشارك مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف في مونديال الأندية للمرة الخامسة في التاريخ.

وسبق أن التقى الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية مرتين سابقا.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

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اليابان 2012

المرة الأولى التي التقى فيها الأهلي ضد مونتيري المكسيكي كانت في كأس العالم للأندية 2012 في اليابان.

ولعب الأهلي ضد بطل الكونكاكاف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وذلك بعدما خسر الأهلي في نصف النهائي أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف دون رد.

وخلال هذه المواجهة فاز مونتيري على الأهلي بثنائية دون رد، ووقتها كان حسام البدري هو المدير الفني للفريق الأحمر.

ليحتل الأهلي المركز الرابع بنهاية البطولة.

المغرب 2013

ومرة ثانية التقى الأهلي مع مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية، بعد المواجهة الأولى بينهما بسنة واحدة.

هذه المرة كانت المباراة بين بطل إفريقيا وبطل الكونكاكاف لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وفاز مونتيري مرة ثانية على الأهلي بنتيجة 5-1، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ الأحمر في مونديال الأندية.

هدف الأهلي الوحيد في المباراة سجله عماد متعب، وكان يقود الفريق الأحمر فينا وقتها محمد يوسف.

لتظل اللقطة الأبرز في المباراة عندما أشعل جمهور الأهلي في مدرجات ملعب مراكش الكبير الألعاب النارية وظلوا في الهتاف لفريقهم وتشجيع اللاعبين رغم الخسارة.

ليذهب وائل جمعة قائد الأهلي وقتها لإخراج الألعاب النارية من الملعب حتى تستكمل المباراة.

وانتهت البطولة بحصول الأهلي على المركز السادس.