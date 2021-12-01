جدول مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات.

أقيمت الأحد 29 نوفمبر قرعة مباريات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.

البطولة تلعب بمشاركة أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي وبالميراس البرازيلي.

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وتلعب البطولة خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2022.

كان من المقرر أن يتم إقامة البطولة ديسمبر المقبل في اليابان قبل أن تعتذر عن التنظيم بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وجاءت موعد مباريات البطولة كالتالي: (المباريات بتوقيت مصر)

الدور الأول:

- الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (الخميس 3 فبراير - 6:30 مساء)

ربع النهائي:

- الأهلي × مونتيري المكسيكي (السبت 5 فبراير - 6:30 مساء)

- الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي سيواجه الهلال السعودي (الأحد 6 فبراير - 6:30 مساء)

نصف النهائي

- الأهلي ومونتيري المكسيكي يواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي (الثلاثاء 8 فبراير- 6:30 مساء)

- الفائز من ((الجزيرة الإماراتي × أوكلاند سيتي) × الهلال السعودي) × تشيلسي (الأربعاء 9 فبراير - 6:30 مساء)

المباريات الترتيبية:

- مباراة تحديد المركز الخامس (الأربعاء 9 فبراير - 3:30 عصرا)

- مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع (السبت 12 فبراير - 3:00 عصرا)

النهائي:

(السبت 12 فبراير - 6:30 مساء)

القنوات الناقلة

تنقل البطولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في انتظار الكشف عن القناة بشكل محدد

الأهلي تشيلسي الهلال كأس العالم للأندية الجزيرة موعد مباريات كأس العالم للأندية
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