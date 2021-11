ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام

انتهى حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والذي شهد تسليم العديد من الجوائز على رأسها جائزة الكرة الذهبية، وإعلان ترتيب القائمة النهائية عن عام 2021، والمكونة من 30 لاعبا.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

الملك يحافظ على تاجه للمرة السابعة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية

ميسي بعد الفوز بالكرة الذهبية: عشت عاما استثنائيا.. والفوز بالكوبا حلما طال انتظاره

وعمق ميسي صدارته التاريخية لجائزة الكرة الذهبية، حيث فاز بها أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو 5 مرات.

وتم الإعلان عن قائمة العشرة الأوائل، وهم جيانلويجي دوناروما في المركز العاشر - كيليان مبابي في المركز التاسع - كيفن دي بروين في المركز الثامن - محمد صلاح في المركز السابع - كريستيانو رونالدو في المركز السادس - نجولو كانتي في المركز الخامس - كريم بنزيمة في المركز الرابع - جورجينيو في المركز الثالث - روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني.

وتم الكشف عن الجائزتين الجدد في الحفل، وهما نادي العام ومهاجم العام.

وتوج تشيلسي بجائزة نادي العام المستحدثة بقيادة مدربه توماس توخيل، ولاعبيه الذين تواجدوا في القائمة النهائية وهم جورجينيو ونجولو كانتي وروميلو لوكاكو وميسون ماونت وسيزار أزبيليكويتا، بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا 2021.

تشيلسي أفضل نادي في العالم لعام 2021

وقال جورجينيو: "كان عاما استثنائيا. أنا فخور بأدائي وأداء الفريق والمنتخب ككل. ممتن لكل من عملت معهم".

وقال توخيل: "هذه جائزة كبيرة لأنها للنادي بكل ما فيه، قدمنا عاما استثنائيا وعديد اللاعبين كانوا مرشحين للفوز بالجوائز لذلك نحن في قمة السعادة".

أيضا قال لوكاكو: "سعيد جدا أن أكون ضمن فريق تشيلسي الذي أعطاني الفرصة لأكون هنا. أريد أن أتطور دائما، وفخور بتواجدي بينكم هذا المساء".

وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى عن عام 2021، وذلك بعد تتويجه ببطولة يورو 2020 المؤجلة من صيف العام الماضي مع منتخب بلاده.

دوناروما يفوز بجائزة ليف ياشين لـ أفضل حارس في العالم

وقال دوناروما عقب فوزه بالجائزة: "إنه فخر لي أن أفوز بالجائزة، ولكن يجب أن أبذل الكثير من الجهد فالمشوار ما زال طويلا. أريد أن أشكر زملائي وكل المدربين الذين عملت معهم وكل من ساهم في وصولي إلى هذه المرحلة".

وفازت أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لعام 2021، حيث توج الفريق الكتالوني النسائي بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال كيليان مبابي في حفل الكرة الذهبية: "شرف لي أن ألعب مع ميسي وأتعلم الكثير منه كل يوم وأن أكون بجانب كل هؤلاء اللاعبين المميزين. أحلم دائما أن ألعب في الأولمبياد وهذا حدث كبير، سأكون سعيدا بالمشاركة فيها عندما تقام في باريس".

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بجائزة مهاجم العام، وهي الجائزة المستحدثة من "فرانس فوتبول" لحفل الكرة الذهبية 2021.

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وأبدى ليفاندوفسكي سعادته بهذه الجائزة قبل عرض أفضل 10 أهداف له في العام الحالي، قائلا: "أنا فخور للغاية بالتواجد هنا والفوز بالجائزة. أود أن أشكر زملائي والمدربين وكل الطاقم الفني. شكر خاص لعائلتي".

وقال ليفا بعد عرض الأهداف: "إن كنت سأختار من بينها سأختار التي أتت مع الجماهير لأن اللعب بدون جماهير صعب للغاية. كرة القدم تلعب لاجلهم وأحب أن ألعب بحضورهم".

وتحدث فابيو كانافارو الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2006 عن إمكانية فوز محمد صلاح نجم ليفربول بالكرة الذهبية في المستقبل قائلاً: هذا يعتمد على أدائه وما يستطيع فعله مع ليفربول للفوز بالجائزة، صلاح يملك إمكانيات كبيرة.

وقام كانافارو بتسليم جائزة أفضل لاعب شاب "كوبا" والتي فاز بها بيدري لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني.

بيدري يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب - الترتيب الكامل للاعبين الشباب

وقال بيدري بعد التتويج: "هذه أفضل هدية وجائزة لي وأشكر برشلونة وكل من ساعدني بشكل مستمر وأشكر ليونيل ميسي ومدربي وأهدي الجائزة إلى عائلتي التي لطالما دعمتني".

The Eiffel Tower is shining... and Kylian Mbappé appears! #ballondor pic.twitter.com/l7y7Rc6P5X — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

ليفاندوفيسكي على السجادة الحمراء من حفل الكرة الذهبية #ballondorpic.twitter.com/aV6Skj6jEE — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2021

الكرة الذهبية في طريقها لـ مقر الحفل ⚽⭐pic.twitter.com/TguuNfe2oG — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2021

وإليكم الترتيب النهائي:

1- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان / برشلونة سابقا) - (الأرجنتين)

2- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) - (بولندا)

3 - جورجينيو (تشيلسي) - (إيطاليا)

4 - كريم بنزيمة (ريال مدريد) - (فرنسا)

5 - نجولو كانتي (تشيلسي) - (فرنسا)

6 - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد / يوفنتوس سابقا) - (البرتغال)

7 - محمد صلاح (ليفربول) - (مصر)

8 - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - (بلجيكا)

9 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - (فرنسا)

10 - جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / ميلان سابقا) - (إيطاليا)

11- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) - (النرويج)

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي / إنتر ميلان سابقا) - (بلجيكا)

13 - جورجيو كيليني (يوفنتوس) - (إيطاليا)

14 - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) - (إيطاليا)

15 - رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) - (إنجلترا)

16 - نيمار (باريس سان جيرمان) - (البرازيل)

17 - لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) - (أوروجواي)

18 - سيمون كاير (ميلان) - (الدنمارك)

19 - ميسون ماونت (تشيلسي) - (إنجلترا)

20 - رياض محرز (مانشستر سيتي) - (الجزائر)

🚨🚨🚨 رياض محرز في المركز 20 في جائزة الكرة الذهبية pic.twitter.com/BlPv3T0bEW — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2021

21 - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - (البرتغال)

21 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - (الأرجنتين)

23 - هاري كين (توتنام) - (إنجلترا)

🚨🚨🚨 هاري كين في المركز 23 في جائزة الكرة الذهبية pic.twitter.com/kPPu7qUxNi — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2021

24 - بيدري (برشلونة) - (إسبانيا)

25 - فيل فودين (مانشستر سيتي) - (إنجلترا)

26 - نيكولو باريلا (إنتر ميلان) - (إيطاليا)

🚨 باريلا و روبن دياز و جيرارد مورينو يحصلون على المركز 26 في جائزة الكرة الذهبية 2021. pic.twitter.com/HAwbpbUK3O — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2021

26- روبن دياز (مانشستر سيتي) - (البرتغال)

26 - جيرارد مورينو (فياريال) - (إسبانيا)

29 - سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - (إسبانيا)

29 - لوكا مودريتش (ريال مدريد) - (كرواتيا)

📸أنصار ميسي يحتشدون أمام مقر حفل الكرة الذهبية 🐐🇦🇷⭐ pic.twitter.com/ARCTKOLYt8 — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2021