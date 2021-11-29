بيدري يفوز بجائزة كوبا لـ أفضل لاعب شاب في العالم

فاز الإسباني بيدري لاعب وسط برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2021.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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بيدري وصل مع المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي يورو 2020 كما فاز مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا بجانب فضية دورة الألعاب الأولمبية.

وفاز بيدري بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2020.

بيدري قال بعد الفوز بالجائزة: "هذه أفضل هدية وجائزة لي وأشكر برشلونة وكل من ساعدني بشكل مستمر وأشكر ميسي ومدربي وأهدي الجائزة إلى عائلتي التي لطالما دعمتني".

وكانت قائمة المرشحين للفوز بالجائزة قد أعلنت في 8 أكتوبر الماضي وجاءت كالتالي:

وجاء ترتيب أفضل اللاعبين الشباب في العالم كالتالي:

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)

البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

الإنجليزي ميسون جرينوود (مانشستر يونايتد)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

الألماني فلوريان فيرتس (ليفركوزن)

الهولندي ريان جرافنبيرتش (أياكس أمستردام)

البلجيكي جيريمي دوكو (رين)

الأمريكي جيو رينا (بوروسيا دورتموند)