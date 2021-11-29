محرز ينافس 10 لاعبين على جائزة فيفا لأجمل هدف في العام
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 16:06
كتب : FilGoal
ترشح هدف رياض محرز نجم الجزائر ضد زيمبابوي في تصفيات كأس إفريقيا 2021 لجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل هدف في العام.
رياض محرز
النادي : مانشستر سيتي
وينافس محرز جناح مانشستر سيتي 10 لاعبين على الجائزة التي سيعلنها فيفا خلال حفل تقديم جوائز الأفضل في 17 يناير المقبل.
وبقية المرشحين هم:
لويس دياز - كولومبيا ضد البرازيل في كوبا أمريكا
جوثير هين - أوسير ضد شاموا نيورتي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي
إريك لاميلا - توتنام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز
فالنتينو لازارو - بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني
ساندرا أووسو-أنسا - سوبريم ليدز ضد كوماسي ليدز في الدوري الغاني للسيدات
فانجيليس بافليديس - فيليم ضد فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي
دانيلا سانشيز - كيريتارو ضد أتليتكو دي سان لويس في الدوري المكسيكي للسيدات
باتريك شيك - التشيك ضد اسكتلندا في يورو 2020
مهدي طارمي - بورتو ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
كارولين وير - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للسيدات
🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆
🇨🇴 Luis Díaz
🇫🇷 Gauthier Hein
🇦🇷 Érik Lamela
🇦🇹 Valentino Lazaro
🇩🇿 Riyad Mahrez
🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah
🇬🇷 Vangelis Pavlidis
🇲🇽 Daniela Sánchez
🇨🇿 Patrik Schick
🇮🇷 Mehdi Taremi
🏴 Caroline Weir
🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
وتختار لجنة مكونة من نجوم سابقين، بالإضافة إلى جمهور، الهدف الأجمل. ويمنح فيفا 50% لأصوات اللجنة ومثلها لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.
وسمح فيفا للجمهور التصويت لاختيار أجمل 3 أهداف بالترتيب.