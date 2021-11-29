محرز ينافس 10 لاعبين على جائزة فيفا لأجمل هدف في العام

ترشح هدف رياض محرز نجم الجزائر ضد زيمبابوي في تصفيات كأس إفريقيا 2021 لجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل هدف في العام.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي

وينافس محرز جناح مانشستر سيتي 10 لاعبين على الجائزة التي سيعلنها فيفا خلال حفل تقديم جوائز الأفضل في 17 يناير المقبل.

وبقية المرشحين هم:

لويس دياز - كولومبيا ضد البرازيل في كوبا أمريكا

جوثير هين - أوسير ضد شاموا نيورتي في دوري الدرجة الثانية الفرنسي

إريك لاميلا - توتنام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

فالنتينو لازارو - بوروسيا مونشنجلادباخ ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني

ساندرا أووسو-أنسا - سوبريم ليدز ضد كوماسي ليدز في الدوري الغاني للسيدات

فانجيليس بافليديس - فيليم ضد فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

دانيلا سانشيز - كيريتارو ضد أتليتكو دي سان لويس في الدوري المكسيكي للسيدات

باتريك شيك - التشيك ضد اسكتلندا في يورو 2020

مهدي طارمي - بورتو ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كارولين وير - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للسيدات

🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆 🇨🇴 Luis Díaz 🇫🇷 Gauthier Hein 🇦🇷 Érik Lamela 🇦🇹 Valentino Lazaro 🇩🇿 Riyad Mahrez 🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah 🇬🇷 Vangelis Pavlidis 🇲🇽 Daniela Sánchez 🇨🇿 Patrik Schick 🇮🇷 Mehdi Taremi 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir 🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

وتختار لجنة مكونة من نجوم سابقين، بالإضافة إلى جمهور، الهدف الأجمل. ويمنح فيفا 50% لأصوات اللجنة ومثلها لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.

وسمح فيفا للجمهور التصويت لاختيار أجمل 3 أهداف بالترتيب.

اضغط هنا لتشاهد الأهداف وللتصويت