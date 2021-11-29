محرز ينافس 10 لاعبين على جائزة فيفا لأجمل هدف في العام

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 16:06

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - نيجيريا

ترشح هدف رياض محرز نجم الجزائر ضد زيمبابوي في تصفيات كأس إفريقيا 2021 لجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل هدف في العام.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

وينافس محرز جناح مانشستر سيتي 10 لاعبين على الجائزة التي سيعلنها فيفا خلال حفل تقديم جوائز الأفضل في 17 يناير المقبل.

وبقية المرشحين هم:

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وتختار لجنة مكونة من نجوم سابقين، بالإضافة إلى جمهور، الهدف الأجمل. ويمنح فيفا 50% لأصوات اللجنة ومثلها لتصويت الجمهور عبر موقعه الرسمي.

وسمح فيفا للجمهور التصويت لاختيار أجمل 3 أهداف بالترتيب.

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رياض محرز جائزة بوشكاش جوائز فيفا
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