مساعد مدرب فلسطين لـ في الجول: استعددنا بشكل جيد للغاية لكأس العرب.. وطموحنا التأهل

أشاد فهد العتال مساعد مدرب منتخب فلسطين باستعدادات فريقه لبطولة كأس العرب.

ويقع منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات المغرب والسعودية والأردن.

وكشف العتال عن طموح المنتخب الفلسطيني في التأهل للدور التالي.

وقال العتال لـ FilGoal.com: "استعدادتنا كانت جيدة للغاية بمعسكرين داخليين كانا في فلسطين ومعسكر خارجي في قطر من 17 نوفمبر الجاري".

وعن طموحات الفريق أوضح "المشاركة في كأس العرب والمنافسة على لقبها حق مشروع وطموح لكل المنتخبات، وهدفنا الأول هو التأهل من هذه المجموعة الصعبة ثم المضي قدما".

وعن رؤيته للمجموعة كشف "مجموعتنا صعبة للغاية، إذ تضم المنتخب أهم المرشحين لحصد اللقب والسعودية المتمرسة في البطولات القارية بالإضافة إلى منتخب الأردن بكامل نجومه".

وأضاف العتال "لا يمكن لنا توقع نتيجة أي لقاء ولكن سنسعى لتقديم منافسة جيدة".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وبالحديث عن إمكانية مواجهة منتخب مصر قال: "ذلك يعني تأهلنا للأدوار المقبلة وهذا ما نتطلع إليه ونتمناه".

وشدد مساعد مدرب فلسطين "اللعب أمام منتخب قوي ومتمرس في البطولات القارية والعالمية مثل مصر مهم جدا وكيف لا وهو منتخب معشوق من الجماهير الفلسطينية".

وأخيرا عن رسالته للجماهير العربية واللاعب الذي يتوقع ظهوره بشكل جيد أجاب "أقول للجماهير العربية أن الرياضة توحدنا وأتوقع تألق الكثير من اللاعبين إذ تعد هذه البطولة فرصة لإبراز المواهب وفرصة لبعض اللاعبين العرب لإثبات أنفسهم ضمن أهم البطولات العربية تاريخيا".