مساعد مدرب فلسطين لـ في الجول: استعددنا بشكل جيد للغاية لكأس العرب.. وطموحنا التأهل

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 16:06

كتب : أحمد رجب

فلسطين - جُزر القُمر - كأس العرب 2021

أشاد فهد العتال مساعد مدرب منتخب فلسطين باستعدادات فريقه لبطولة كأس العرب.

ويقع منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات المغرب والسعودية والأردن.

وكشف العتال عن طموح المنتخب الفلسطيني في التأهل للدور التالي.

أخبار متعلقة
كأس العرب - منتخب لبنان.. الانفجار لم يكن في مرفأ بيروت فقط فيفا يشرح تقنية التسلل شبه الآلي المستخدمة في كأس العرب عصام عبد الفتاح: 10% فقط من الحكام يصلحون لإدارة المباريات.. والكشف عن تقنية جديدة في كأس العرب لاعب المغرب لـ في الجول: كل الفرق متساوية الحظوظ في كأس العرب.. والدوري السعودي الأفضل

وقال العتال لـ FilGoal.com: "استعدادتنا كانت جيدة للغاية بمعسكرين داخليين كانا في فلسطين ومعسكر خارجي في قطر من 17 نوفمبر الجاري".

وعن طموحات الفريق أوضح "المشاركة في كأس العرب والمنافسة على لقبها حق مشروع وطموح لكل المنتخبات، وهدفنا الأول هو التأهل من هذه المجموعة الصعبة ثم المضي قدما".

وعن رؤيته للمجموعة كشف "مجموعتنا صعبة للغاية، إذ تضم المنتخب أهم المرشحين لحصد اللقب والسعودية المتمرسة في البطولات القارية بالإضافة إلى منتخب الأردن بكامل نجومه".

وأضاف العتال "لا يمكن لنا توقع نتيجة أي لقاء ولكن سنسعى لتقديم منافسة جيدة".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وبالحديث عن إمكانية مواجهة منتخب مصر قال: "ذلك يعني تأهلنا للأدوار المقبلة وهذا ما نتطلع إليه ونتمناه".

وشدد مساعد مدرب فلسطين "اللعب أمام منتخب قوي ومتمرس في البطولات القارية والعالمية مثل مصر مهم جدا وكيف لا وهو منتخب معشوق من الجماهير الفلسطينية".

وأخيرا عن رسالته للجماهير العربية واللاعب الذي يتوقع ظهوره بشكل جيد أجاب "أقول للجماهير العربية أن الرياضة توحدنا وأتوقع تألق الكثير من اللاعبين إذ تعد هذه البطولة فرصة لإبراز المواهب وفرصة لبعض اللاعبين العرب لإثبات أنفسهم ضمن أهم البطولات العربية تاريخيا".

فلسطين كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 31 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 57 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. 3 تبديلات مبكرة ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة