كين يعوض مشجعا وزوجته عن تأجيل مباراة توتنام وبيرنلي

عرض هاري كين لاعب توتنام تعويض مشجع أمريكي للفريق وزوجته عن تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمعهم مع بيرنلي أمس الأحد.

وكان من المفترض أن يلعب توتنام مع بيرنلي على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي ولكن تم تأجيل المباراة لموعد لاحق بسبب تراكم الثلوج في الملعب.

وكتب المشجع كين ساكستون عقب المباراة عبر حسابه على تويتر: "من دالاس إلى لندن 31 ساعة بدون نوم، ممتلئ بالقهوة والجبن والمزيد من القهوة، درجة حرارة منخفضة وجليد متوقع في يوم المباراة، أشياء تفعلها عندما تحب ناديك".

وبعد تغريدة ساكستون رد عليه كين بتغريدة أخرى كتب فيها: "تم إرسال تلك التغريدة لي للتو، وأنا مستاء تماما من أجلك، وبسبب التزامك ولتعويضك عن المباراة التي تم إلغاؤها أود أن أدعوك إلى مباراة على ملعبنا كضيف في المرة المقبلة التي ستكون فيها بلندن".

عقب تغريدة كين، رد ساكستون بتغريدة أخرى يعبر فيها عن سعادته ومدى حبه للنادي.

ويحتل توتنام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة.