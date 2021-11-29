الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 14:43

كتب : حسام نور الدين

العامري فاروق

أعلن النادي الأهلي اللجوء لهيئة قضايا الدولة من أجل حسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب بالتزكية.

وجاء بيان الأهلي "أرسل النادي خطابا صباح اليوم لهيئة قضايا الدولة الموقر، وطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد والذي جرى يوم الجمعة الماضي".

وأضاف "ولم يتسلم النادي محضر اجتماع الجمعية العمومية حتى تاريخه والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية من 2021 إلى 2025".

أخبار متعلقة
مصطفى فهمي لـ في الجول: على اتحاد الكرة معاملة الأهلي مثل بيراميدز والمصري بعد إعلان موعد كأس العالم بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد إقامة كأس العالم للأندية في الإمارات كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويحافظ على سجله بدون هزيمة والأهلي يفوز على هليوبوليس عماد الحوسني لـ في الجول: تلقيت عرضا من الأهلي.. وواحد من هؤلاء سيفوز بكأس العرب

وتابع "جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة أكثر من 25% من عدد الحضور".

وشدد بيان الأهلي "وذلك ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب".

وواصل "خاصة أنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة من الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور".

واختتم البيان "وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية وحفاظا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن".

الأهلي أصدر بيانا رسميا في وقت سابق بخصوص نتائج الانتخابات. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر من الأهلي عبر FilGoal.com في وقت سابق بشأن تعامل الجهة الإدارية. (طالع التفاصيل)

الأهلي العامري فاروق نائب الرئيس
نرشح لكم
تونس والمغرب.. ألا نريد كلنا أن نعيش متعة الـ 602 يوما والـ 3 فصول الأهلي يرفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات.. ويتمسك بفوز العامري عصام عبد الفتاح: 10% فقط من الحكام يصلحون لإدارة المباريات.. والكشف عن تقنية جديدة في كأس العرب رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري المصري
أخر الأخبار
محرز ينافس 10 لاعبين على جائزة فيفا لأجمل هدف في العام 25 دقيقة | أوروبا
مساعد مدرب فلسطين لـ في الجول: استعددنا بشكل جيد للغاية لكأس العرب.. وطموحنا التأهل 25 دقيقة | كأس العرب 2021
التكريم الأخير في إسبانيا.. ميسي يحصل على جائزة بيتشيتشي من ماركا 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تونس والمغرب.. ألا نريد كلنا أن نعيش متعة الـ 602 يوما والـ 3 فصول 44 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يرفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات.. ويتمسك بفوز العامري 45 دقيقة | الدوري المصري
كين يعوض مشجعا وزوجته عن تأجيل مباراة توتنام وبيرنلي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف موقف رونالدو من حضور حفل الكرة الذهبية ساعة | أوروبا
الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق