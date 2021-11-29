الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب

أعلن النادي الأهلي اللجوء لهيئة قضايا الدولة من أجل حسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب بالتزكية.

وجاء بيان الأهلي "أرسل النادي خطابا صباح اليوم لهيئة قضايا الدولة الموقر، وطلب فيه محضر اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد والذي جرى يوم الجمعة الماضي".

وأضاف "ولم يتسلم النادي محضر اجتماع الجمعية العمومية حتى تاريخه والذي يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية من 2021 إلى 2025".

وتابع "جاء في الإعلان أنه تم عرض اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية وحصوله على موافقة أكثر من 25% من عدد الحضور".

وشدد بيان الأهلي "وذلك ما يؤكد أن طلب عرض أمر المرشح على الجمعية العمومية مرة ثانية يدعو للدهشة والاستغراب".

وواصل "خاصة أنه تم عرضه بالفعل من خلال استمارة التصويت المعتمدة والمختومة من الجهة الإدارية، التي تم إدراج اسم العامري فاروق فيها لاعتماد فوزه بالتزكية، وحصل على نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور".

واختتم البيان "وذلك لإعلاء سلطة الجمعية العمومية وحفاظا على استقرار مؤسسة النادي الأهلي التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن".

الأهلي أصدر بيانا رسميا في وقت سابق بخصوص نتائج الانتخابات. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر من الأهلي عبر FilGoal.com في وقت سابق بشأن تعامل الجهة الإدارية. (طالع التفاصيل)