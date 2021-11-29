رانكيك يتولى قيادة مانشستر يونايتد لنهاية الموسم

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 13:42

كتب : FilGoal

رالف رانكيك

أعلن نادي مانشستر يونايتد تولي رالف رانكيك القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم، كما سيستمر في دوره استشاري لمدة عامين آخرين.

وقال جون مورتو مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد عبر موقع النادي الرسمي: "رالف هو أحد المدربين والمبتكرين الأكثر احتراما في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف "رانكيك كان المرشح الأول لدينا لمنصب المدير المؤقت مما يعكس القيادة التي لا تقدر بثمن والمهارات الفنية التي سيحققها ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة في الإدارة والتدريب".

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أما رانكيك فقال: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى مانشستر يونايتد والتركيز على جعل الموسم ناجحا للنادي".

وشدد "الفريق ملئ بالمواهب ولديهم توازن كبير بين الشباب والخبرة، ستركز جهودي خلال الأشهر الستة المقبلة على مساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم".

واختتم "أتطلع إلى دعم أهداف النادي على المدى الطويل على أساس استشاري".

وكشف موقع مانشستر يونايتد عن تولي مايكل كاريك القيادة الفنية حتى يتم الانتهاء من تأشيرة عمل رالف رانكيك.

ووجه مانشستر يونايتد الشكر إلى مسؤولي لوكوموتيف موسكو على تعاونهم في عملية انتقاله رالف.

وكان الألماني رالف رانكيك يعمل في نادي لوكوموتيف موسكو كرئيس التنمية الرياضية في النادي الروسي.

واتفق رانكيك بالفعل مع إدارة يونايتد على تولي منصب المدرب لنهاية الموسم، قبل الانتقال إلى وظيفة استشارية في النادي اعتبارا من يونيو 2022 ولمدة عامين.

مانشستر يونايتد رانكيك كارييك
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