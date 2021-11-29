البرتغال تعلن إصابة 13 لاعبا بمتحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة البرتغالية اليوم الإثنين إصابة 13 لاعبا من فريق بيلينينشيس بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وانتشر الفيروس في الفريق تبعا لرحلة قام بها أحد اللاعبين إلى جنوب إفريقيا.

ولهذا السبب لم يشرك بيلينشيس سوى 9 لاعبين ضد بنفيكا يوم السبت الماضي في لقاء انتهى بنتيجة 7-صفر للأخير وتوقف عند الدقيقة 48 بسبب عدم التكافؤ.

وأشارت الصحة إلى أن هذه الحالات هي الأولى في البلاد للمتحور الجديد لفيروس كورونا.

ويضم بيلينشيس لاعبين من جنوب إفريقيان، هما كافو فيتي ويايا سيثول.

ومن المنتظر أن يلعب بيلينينشيس ضد مضيفه فيزيلا في الجولة 13 من الدوري.

ويحتل الفريق المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 8 نقاط.