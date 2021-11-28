نائب رئيس المصري: نحضر لشكوى ريفرز يونايتد.. ما حدث معنا اليوم لم أره في حياتي

شدد محمد الخولي نائب رئيس المصري أن النادي يحضر لتقديم شكوى للاتحاد الإفريقي ضد ريفرز يونايتد بعد أحداث المباراة.

وخسر المصري أمام ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد الخولي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "ما حدث معنا اليوم أمام ريفرز يونايتد لم أر مثله في حياتي".

وأضاف "لم يتم السماح بنقل المباراة وحدث اشتباك بالإيدي عندما حاولنا نقلها عن طريق الهواتف المحمولة وتم الاستيلاء عليها".

وتابع "لم يكن هناك أي حماية لنا في الملعب، نحضر لتقديم شكوى للاتحاد الإفريقي بذلك".

وواصل "قدمنا مباراة جيدة وسط هذه الظروف وقرارات التحكيم ولكن رد كل ذلك سيكون في الملعب الأحد المقبل من أجل الصعود لدور المجموعات".

مسؤولو ريفرز يونايتد رفضوا بث المباراة تليفزيونيا، وكذلك اعترضوا على مسؤولي المصري الإعلاميين الذين حاولوا بث المباراة مباشرة عبر صفحة المصري الرسمية.

🚨🚨 المصري يشكو مسئولي ريفرز يونايتد لمراقب المباراة لمحاولتهم منع بث المباراة عبر الصفحة الرسمية للنادي pic.twitter.com/tn1ui9HOl6 — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2021

وحينما حاول عضو مجلس إدارة المصري بث المباراة عبر هاتفه الشخصي، جاءه الأمن ومنعه أيضا من الإمساك بالهاتف.

ولم يكن للجماهير وسيله لمشاهدة المباراة سوى بث مباشر من أحمد مسعود حارس الفريق على دكة البدلاء.