رئيس الحزم السعودي لـ في الجول: لم نفاوض كارتيرون

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 21:51

كتب : حامد وجدي

باتريس كارتيرون في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

نفى سلمان المالك رئيس الحزم السعودي تفاوض ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وكان مصدر مقرب من كارتيرون زعم أن الحزم فاوض الأخير وطلب المدرب مهلة للرد. (التفاصيل)

وصرح المالك لـFilGoal.com "لن نتعاقد مع باتريس كارتيرون، لم نفاوضه من الأساس".

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وأضاف "اتفقنا مع مدرب وسنعلن عنه خلال 72 ساعة على الأكثر".

واستغنى الحزم عن مدربه البرتغالي هيلدر على خلفية تراجع النتائج وبدأ البحث عن خليفته.

ويقضي كارتيرون أجازة حاليا بعد توقف الدوري المصري بسبب مشاركة منتخب الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح في مؤتمر صحفي أنه يرحب باستمرار كارتيرون.

وأضاف "لن نسمح بسقوط جديد لكي يعود الانضباط للفريق. سنعين مدربا عاما ومدربا مساعدا واتفقنا مع كارتيرون على ذلك".

ويمتد عقد كارتيرون مع الزمالك إلى 2024.

ويقود كارتيرون الفريق منذ مارس الماضي وفي 34 مباراة فاز 25 مرة وخسر 3 مباريات فقط.

وتوج كارتيرون مع الزمالك بالدوري المصري في الموسم الماضي.

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