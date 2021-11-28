مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: الحزم قدم عرضا للمدرب.. وهذا هو الرد

أوضح مصدر مقرب من باتريس كارتيرون مدرب الزمالك أن الأخير تلقى عرضا لقيادة نادي الحزم السعودي.

وأقال الحزم مدربه البرتغالي هيلدر على خلفية تراجع النتائج ويأمل التعاقد مع الفرنسي كارتيرون (51 عاما).

وكشف المصدر لـFilGoal.com "الحزم قدم عرضا لكارتيرون".

وأضاف "المدرب طلب مهلة 48 ساعة قبل الرد، لأنه ينتظر مكالمة من أمير مرتضى للتشاور حول أفراد جهازه المعاون ومستقبله مع النادي".

ومن المنتظر عودة أمير مرتضى لمنصب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك بعد عودة مجلس الإدارة السابق لقيادة النادي.

ولا يوجد مدرب عام في الجهاز الفني للزمالك بعد رحيل أسامة نبيه بنهاية الموسم الماضي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك صرح في مؤتمر صحفي أنه يرحب باستمرار كارتيرون.

وأضاف "لن نسمح بسقوط جديد لكي يعود الانضباط للفريق. سنعين مدربا عاما ومدربا مساعدا واتفقنا مع كارتيرون على ذلك".

ويمتد عقد كارتيرون مع الزمالك إلى 2024.

ويقود كارتيرون الفريق منذ مارس الماضي وفي 34 مباراة فاز 25 مرة وخسر 3 مباريات فقط.

وتوج كارتيرون مع الزمالك بالدوري المصري في الموسم الماضي.