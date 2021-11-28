كاريك: نشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع تشيلسي

قال مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد إنه حزين من تعادل فريقه مع تشيلسي بنتيجة 1-1 اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد يونايتد تقدمه بهدف جيدون سانشو بعدما تعادل تشيلسي بركلة جزاء نفذها جورجينيو.

وقال كاريك، الذي يقود يونايتد مؤقتا بعد إقالة أولي جونار سولشاير، عبر شبكة سكاي سبورتس:"نشعر بخيبة الأمل بعد هذه النتيجة".

وأضاف "خضنا اللقاء في ظروف صعبة، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا".

واستمر "جئنا للفوز. لا أعتقد أن ركلة جزاء تشيلسي صحيحة، كان هناك العديد من اللاعبين في منطقة الجزاء".

وأردف "الحارس ديفيد دي خيا تصدى لكرتين أو ثلاثة، بخلاف ذلك لعبنا مباراة جيدة، نحتاج للتحسن على صعيد حيازة الكرة. اللاعبون قدموا ما عليهم".

بهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده للنقطة 30 في الصدارة ووصل مانشستر للنقطة 18 في المركز الثامن.