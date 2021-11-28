تشيلسي يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 21-22 بعد نهاية الجولة 13

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

حافظ تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 13 وسط منافسة قوية مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية 13 جولة كالتالي

1- تشيلسي - 30 نقطة - سجل 31 - استقبل 5

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2-مانشستر سيتي - 29 نقطة - سجل 27 - استقبل 7

3- ليفربول - 28 نقطة - سجل 39 - استقبل 11

4- وست هام يونايتد - 23 نقطة - سجل 24 - استقبل 16

5- أرسنال - 23 نقطة - سجل 15 - استقبل 17

6- ولفرهامبتون - 20 نقطة - سجل 12 - استقبل 12

7- توتنام - 19 نقطة - سجل 11 - استقبل 17

8- مانشستر يونايتد - 18 نقطة - سجل 21 - استقبل 22

9- برايتون - 18 نقطة - سجل 12 - استقبل 14

10- ليستر سيتي - 18 نقطة - سجل 20 - استقبل 23

11- كريستال بالاس - 16 نقطة - سجل 19 - استقبل 19

12- بريتفورد - 16 نقطة - سجل 17 - استقبل 17

13- أستون فيلا - 16 نقطة - سجل 18 - استقبل 21

14- إيفرتون - 15 نقطة - سجل 16 - استقبل 20

15- ساوثامبتون - 14 نقطة - سجل 11 - استقبل 18

16- واتفورد - 13 نقطة - سجل 18 - استقبل 24

17- ليدز يونايتد - 12 نقطة - سجل 12 - استقبل 20

18- بيرنلي - 9 نقاط - سجل 14 - استقبل 20

19- نورويتش سيتي - 9 نقاط - سجل 7 - استقبل 27

20- نيوكاسل يونايتد - 6 نقاط - سجل 15 - استقبل 29

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