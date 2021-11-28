تشيلسي يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 21-22 بعد نهاية الجولة 13
الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:48
كتب : FilGoal
حافظ تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 13 وسط منافسة قوية مع ليفربول ومانشستر سيتي.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية 13 جولة كالتالي
1- تشيلسي - 30 نقطة - سجل 31 - استقبل 5
2-مانشستر سيتي - 29 نقطة - سجل 27 - استقبل 7
3- ليفربول - 28 نقطة - سجل 39 - استقبل 11
4- وست هام يونايتد - 23 نقطة - سجل 24 - استقبل 16
5- أرسنال - 23 نقطة - سجل 15 - استقبل 17
6- ولفرهامبتون - 20 نقطة - سجل 12 - استقبل 12
7- توتنام - 19 نقطة - سجل 11 - استقبل 17
8- مانشستر يونايتد - 18 نقطة - سجل 21 - استقبل 22
9- برايتون - 18 نقطة - سجل 12 - استقبل 14
10- ليستر سيتي - 18 نقطة - سجل 20 - استقبل 23
11- كريستال بالاس - 16 نقطة - سجل 19 - استقبل 19
12- بريتفورد - 16 نقطة - سجل 17 - استقبل 17
13- أستون فيلا - 16 نقطة - سجل 18 - استقبل 21
14- إيفرتون - 15 نقطة - سجل 16 - استقبل 20
15- ساوثامبتون - 14 نقطة - سجل 11 - استقبل 18
16- واتفورد - 13 نقطة - سجل 18 - استقبل 24
17- ليدز يونايتد - 12 نقطة - سجل 12 - استقبل 20
18- بيرنلي - 9 نقاط - سجل 14 - استقبل 20
19- نورويتش سيتي - 9 نقاط - سجل 7 - استقبل 27
20- نيوكاسل يونايتد - 6 نقاط - سجل 15 - استقبل 29