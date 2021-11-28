تشيلسي يحافظ على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 21-22 بعد نهاية الجولة 13

حافظ تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 13 وسط منافسة قوية مع ليفربول ومانشستر سيتي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية 13 جولة كالتالي

1- تشيلسي - 30 نقطة - سجل 31 - استقبل 5

2-مانشستر سيتي - 29 نقطة - سجل 27 - استقبل 7

3- ليفربول - 28 نقطة - سجل 39 - استقبل 11

4- وست هام يونايتد - 23 نقطة - سجل 24 - استقبل 16

5- أرسنال - 23 نقطة - سجل 15 - استقبل 17

6- ولفرهامبتون - 20 نقطة - سجل 12 - استقبل 12

7- توتنام - 19 نقطة - سجل 11 - استقبل 17

8- مانشستر يونايتد - 18 نقطة - سجل 21 - استقبل 22

9- برايتون - 18 نقطة - سجل 12 - استقبل 14

10- ليستر سيتي - 18 نقطة - سجل 20 - استقبل 23

11- كريستال بالاس - 16 نقطة - سجل 19 - استقبل 19

12- بريتفورد - 16 نقطة - سجل 17 - استقبل 17

13- أستون فيلا - 16 نقطة - سجل 18 - استقبل 21

14- إيفرتون - 15 نقطة - سجل 16 - استقبل 20

15- ساوثامبتون - 14 نقطة - سجل 11 - استقبل 18

16- واتفورد - 13 نقطة - سجل 18 - استقبل 24

17- ليدز يونايتد - 12 نقطة - سجل 12 - استقبل 20

18- بيرنلي - 9 نقاط - سجل 14 - استقبل 20

19- نورويتش سيتي - 9 نقاط - سجل 7 - استقبل 27

20- نيوكاسل يونايتد - 6 نقاط - سجل 15 - استقبل 29