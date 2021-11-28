في لقاء مُظلم.. المصري يخسر أمام ريفرز يونايتد وحسم التأهل يتأجل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 19:13

كتب : أحمد العريان

لاعبو المصري يحتفلون بهدف محمد عنتر في ريفرز يونايتد

في مباراة لم نشاهد منها إلا ظلام، خسر المصري أمام ريفرز يونايتد، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب.

خسر المصري بهدفين مقابل هدف أمام ريفرز يونايتد على ملعب إنيمبا، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

مسؤولو ريفرز يونايتد رفضوا بث المباراة تليفزيونيا، وكذلك اعترضوا على مسؤولي المصري الإعلاميين الذين حاولوا بث المباراة مباشرة عبر صفحة المصري الرسمية.

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وحينما حاول عضو مجلس إدارة المصري بث المباراة عبر هاتفه الشخصي، جاءه الأمن ومنعه أيضا من الإمساك بالهاتف.

في النهاية بدأ اللقاء، ولم يكن للجماهير وسيله لمشاهدة المباراة سوى بث مباشر من أحمد مسعود حارس الفريق على دكة البدلاء.

التشكيل

معين الشعباني بدأ اللقاء بـ عصام ثروت في حراسة المرمى، فيما تواجد حجاج عويس كظهير أيمن بدلا من كريم العراقي.

وصف المباراة

المباراة بدأت قوية حسبما حاولنا نرى من البث المباشر رديء المستوى. وتقدم ريفرز يونايتد في الدقيقة الـ18، لكن الحكم ألغى الهدف للتسلل.

وفي الدقيقة الـ25 تقدم ريفرز يونايتد عن طريق أوشي أونوانسانيا. عرضية قابلها برأسية في المرمى.

المصري تعادل سريعا في الدقيقة الـ27. عرضية من إيزي إيميكا، قابلها محمد عنتر بلمسة في المرمى. هدف هو الأول إفريقيا لـ عنتر مع المصري.

ريفرز يونايتد سجل الثاني في الدقيقة الـ34 عن طريق إيشاك ياكودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

الشوط الثاني لم يبث تماما. فقط تابعنا التغييرات.

وأجرى المصري أولى تبديلاته في الدقيقة الـ67 بدخول حسين رجب بدلا من أوستين أموتو بعد تلقيه لإنذار.

وكانت ثاني تبديلات معين الشعباني في الدقيقة الـ83 بدخول زياد فرج بدلا من محمد عنتر، لينتهي اللقاء بفوز ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الإياب ستكون يوم 5 ديسمبر على استاد الإسكندرية. مباراة سيكون المصري بحاجة إلى الفوز فيها بهدف واحد للتأهل إلى مرحلة المجموعات.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد
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