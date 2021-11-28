في لقاء مُظلم.. المصري يخسر أمام ريفرز يونايتد وحسم التأهل يتأجل

في مباراة لم نشاهد منها إلا ظلام، خسر المصري أمام ريفرز يونايتد، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب.

خسر المصري بهدفين مقابل هدف أمام ريفرز يونايتد على ملعب إنيمبا، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

مسؤولو ريفرز يونايتد رفضوا بث المباراة تليفزيونيا، وكذلك اعترضوا على مسؤولي المصري الإعلاميين الذين حاولوا بث المباراة مباشرة عبر صفحة المصري الرسمية.

وحينما حاول عضو مجلس إدارة المصري بث المباراة عبر هاتفه الشخصي، جاءه الأمن ومنعه أيضا من الإمساك بالهاتف.

🚨🚨 المصري يشكو مسئولي ريفرز يونايتد لمراقب المباراة لمحاولتهم منع بث المباراة عبر الصفحة الرسمية للنادي pic.twitter.com/tn1ui9HOl6 — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2021

في النهاية بدأ اللقاء، ولم يكن للجماهير وسيله لمشاهدة المباراة سوى بث مباشر من أحمد مسعود حارس الفريق على دكة البدلاء.

التشكيل

معين الشعباني بدأ اللقاء بـ عصام ثروت في حراسة المرمى، فيما تواجد حجاج عويس كظهير أيمن بدلا من كريم العراقي.

🟢 أوستين أموتو يقود هجوم المصري في تشكيل الفريق لمواجهة ريفرز يونايتد في دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية pic.twitter.com/xoOcOKVsOn — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2021

وصف المباراة

المباراة بدأت قوية حسبما حاولنا نرى من البث المباشر رديء المستوى. وتقدم ريفرز يونايتد في الدقيقة الـ18، لكن الحكم ألغى الهدف للتسلل.

وفي الدقيقة الـ25 تقدم ريفرز يونايتد عن طريق أوشي أونوانسانيا. عرضية قابلها برأسية في المرمى.

المصري تعادل سريعا في الدقيقة الـ27. عرضية من إيزي إيميكا، قابلها محمد عنتر بلمسة في المرمى. هدف هو الأول إفريقيا لـ عنتر مع المصري.

ريفرز يونايتد سجل الثاني في الدقيقة الـ34 عن طريق إيشاك ياكودي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

الشوط الثاني لم يبث تماما. فقط تابعنا التغييرات.

وأجرى المصري أولى تبديلاته في الدقيقة الـ67 بدخول حسين رجب بدلا من أوستين أموتو بعد تلقيه لإنذار.

وكانت ثاني تبديلات معين الشعباني في الدقيقة الـ83 بدخول زياد فرج بدلا من محمد عنتر، لينتهي اللقاء بفوز ريفرز يونايتد بهدفين مقابل هدف.

مباراة الإياب ستكون يوم 5 ديسمبر على استاد الإسكندرية. مباراة سيكون المصري بحاجة إلى الفوز فيها بهدف واحد للتأهل إلى مرحلة المجموعات.