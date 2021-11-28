مويس: لا أملك مال مانشستر سيتي.. كل ما أردته هو منافسة الأربعة الأوائل

شدد ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد أن قدرات فريقه لا تضاهي مانشستر سيتي الذي فاز بمباراة الفريقين اليوم الأحد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الاسكتلندي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"لا نملك المال الذي ينفقه مانشستر سيتي".

وواصل "كل ما أردته هو منافسة الأربعة الأوائل".

وأصبح وست هام رابعا في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن سيتي الوصيف وتشيلسي المتصدر.

ويستضيف وست هام فريق برايتون يوم الأربعاء.

ثم يلعب ضد تشيلسي يوم السبت.