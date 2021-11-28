رودري: خضنا معركة ضد وست هام

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

رودري مانشستر سيتي إيفرتون

وصف رودري لاعب وسط مانشستر سيتي مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد بالمعركة والتي انتهت بفوز الأول بهدفين لواحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"كانت معركة في الملعب. يوم صعب بسبب ظروف الطقس، لكن تبقى المباراة صعبة دوما ضد هذا الفريق، أحد أقوى أندية الدوري".

وواصل "يستطيعون معاقبتك بالهجوم المرتد، فهم لاعبون عليك تقييد تحركاتهم".

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وارتقى سيتي لوصافة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 29 نقطة.

وسيلعب سيتي ضد مضيفه أستون فيلا يوم الأربعاء.

ثم يحل ضيفا على واتفورد يوم السبت.

مانشستر سيتي رودري الدوري الإنجليزي
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