كاريك يجيب: لماذا لم يبدأ رونالدو أمام تشيلسي؟

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

فسر مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت قراره بإجلاس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي في قمة منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" قبل المباراة: "بعض التعديلات والتغييرات ليس إلا لتنشيط الأشياء وطريقة اللعب والأفكار".

وأضاف "حظيت بمحادثة جيدة مع رونالدو وكان عظيما. قررنا أن نبدأ هذه المباراة بهذه الطريقة اليوم".

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وأوضح "إنه قرار اختيار تشكيل، لا أعتقد أن الأمر بحاجة للمزيد من الدراما. الكل بخير، وكل اللاعبين رائعون. كريستيانو في القائمة وجاهز للعب إذا تطلب الأمر".

ويخوض كاريك مباراته الأولى في البريميرليج، بعد نجاحه في الفوز على فياريال في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر 5 من آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي آخرها على يد واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وهي من الأمور التي قادت لإقالة المدرب السابق أولي جونار سولشاير.

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