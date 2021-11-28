انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1) - (1) مانشستر يونايتد
الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:13
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق97: روديجر يهدر فرصة مؤكدة في الثواني الأخيرة بعد عرضية من بوليسيتش بتسديدة فوق العارضة
ق82: لوكاكو يدخل في مكان تيمو فيرنر
ق80: تسديدة من حكيم زياش يتصدى لها دي خيا
ق77: دخول ماونت وبوليسيتش في مكان ألونسو وأودوي
ق69: هدف التعادل لتشيلسي عن طريق جورجينو
ق67: ضربة جزاء لتشيلسي
ق64: دخول رونالدو في مكان سانشو
ق49: الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق جادون سانشو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: دي خيا يتألق ويمنع هدف مؤكد لتشيلسي من ريس جيمس
ق38: رونالدو يجري عمليات الإحماء
ق30: تسديدة روديجر تصطدم بدي خيا والعارضة
ق20: برونو فيرنانديز يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق17: تسديدة من زياش فوق العارضة
ق4: هودسون أودوي يهدر فرصة مؤكدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حكيم زياش، تسديدة أودوي جاءت بجوار القائم
ق3: تسديدة أولى من زياش من داخل منطقةالجزاء في يد دي خيا
بداية المباراة