انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1) - (1) مانشستر يونايتد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

راشفورد سانشو تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق97: روديجر يهدر فرصة مؤكدة في الثواني الأخيرة بعد عرضية من بوليسيتش بتسديدة فوق العارضة

ق82: لوكاكو يدخل في مكان تيمو فيرنر

ق80: تسديدة من حكيم زياش يتصدى لها دي خيا

ق77: دخول ماونت وبوليسيتش في مكان ألونسو وأودوي

ق69: هدف التعادل لتشيلسي عن طريق جورجينو

ق67: ضربة جزاء لتشيلسي

ق64: دخول رونالدو في مكان سانشو

ق49: الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق جادون سانشو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: دي خيا يتألق ويمنع هدف مؤكد لتشيلسي من ريس جيمس

ق38: رونالدو يجري عمليات الإحماء

ق30: تسديدة روديجر تصطدم بدي خيا والعارضة

ق20: برونو فيرنانديز يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق17: تسديدة من زياش فوق العارضة

ق4: هودسون أودوي يهدر فرصة مؤكدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حكيم زياش، تسديدة أودوي جاءت بجوار القائم

ق3: تسديدة أولى من زياش من داخل منطقةالجزاء في يد دي خيا

بداية المباراة

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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