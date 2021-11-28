ليستر يكرم ضيافة رانييري برباعية.. برينتفورد يهزم إيفرتون

تغلب ليستر سيتي على ضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأتى واتفورد تحت قيادة كلاوديو رانييري إلى ملعب "كينج باور" معقل ليستر، فريقه السابق الذي توج معه بلقب البريميرليج التاريخي في موسم 2015-2016.

البداية أتت بخطأ كارثي في الدقيقة 16 من دفاعات واتفورد منح الكرة إلى جيمس ماديسون الذي سجل بسهولة.

وفي الدقيقة 30 أدرك جوشوا كينج التعادل لصالح واتفورد من ركلة جزاء سجلها في أسفل الزاوية اليمنى، بعد خطأ ارتكبه ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر.

سريعا استرد جيمي فاردي التقدم في الدقيقة 34 من كرة وضعها فوق حارس واتفورد، بعد تمريرة من جيمس ماديسون.

الثنائية ذاتها اجتمعت على الهدف التالي مباشرة في الدقيقة 42، بركنية أرسلها ماديسون ليسجلها فاردي بالرأس.

محاولات واتفورد للعودة كللت بالنجاح بهدف رائع من إيمانويل دينيس في الدقيقة 61، حيث لاحظ تقدم الحارس كاسبر شمايكل ليرسل الكورة فوقه إلى الشباك، ولكن سريعا عاد أديمولا لوكمان برابع الأهداف في الدقيقة 68.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي إلى 18 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

على الناحية الأخرى تغلب إيفرتون على برينتفورد بهدف نظيف سجله إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

الفوز رفع رصيد برينتفورد إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تراجع إيفرتون إلى المركز الرابع عشر بتجمد رصيده عند 15 نقطة.