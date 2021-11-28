ساسولو يكبد ميلان الخسارة الثانية على التوالي في الدوري

تفوق ساسولو على مضيفه ميلان اليوم الأحد بنتيجة 3-1 في ملعب سان سيرو لحساب الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وتلقى فريق روسونيري الهزيمة الثانية على التوالي في البطولة ليتوقف رصيده عند 32 نقطة وظل وصيفا للترتيب.

بينما ارتقى ساسولو للمركز 11 رافعا رصيده إلى 18 نقطة.

وتقدم أليسيو رومانيولي لأصحاب الأرض في الدقيقة 21 وأدرك جيانلوكا سكاماكا التعادل لساسولو في الدقيقة 24.

ثم أحرز المدافع سيمون كاير هدفا عكسيا في الدقيقة 33.

وأضاف دومينيكو بيراردي هدف ساسولو الثالث في الدقيقة 66 وتعقدت أمور ميلان في الدقيقة 77 بحصول رومانيولي على بطاقة حمراء.

وتأتي الهزيمة بعد فوز ثمين حققه ميلان على مضيفه أتليتكو مدريد بهدف في دوري أبطال أوروبا ليبقي على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.

ويحل ميلان ضيفا على جنوى يوم الأربعاء في الجولة 15 من الدوري ثم يستضيف ساليرنيتانا يوم السبت.

وفي 7 ديسمبر يستضيف ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.