تشكيل الدوري الإنجليزي - ألونسو يعود لتشكيل تشيلسي.. ورونالدو على دكة بدلاء مانشستر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - تشيلسي

أعلن الألماني توماس توخيل والإنجليزي مايكل كاريك تشكيل فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد لقمة ستامفورد بريدج.

ويستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في ختام مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

أخبار متعلقة
إصابة قوية لنيمار وظهور أول لراموس في ثلاثية باريس سان جيرمان على سانت إيتيان كأس العرب – جوميز لـ في الجول: كأس العرب مفيدة جدا لـ موريتانيا.. وهذا رأيي للأفضل بالعالم موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد اكتمال الفرق المتأهلة وبمشاركة الأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنتوني روديجير- تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس

خط الوسط: جورجينو - لوفتيس تشيك

خط الهجوم: حكيم زياش - تيمو فيرنر - هودسون أودوي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور ليندلوف - إيريك بايلي -آرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد

تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

تشيلسي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ليستر يكرم ضيافة رانييري برباعية.. برينتفورد يهزم إيفرتون انتهت - مانشستر سيتي (2)-(1) وست هام بسبب الثلوج.. تأجيل مباراة توتنام مع بيرنلي تشكيل مانشستر سيتي - خيسوس ومحرز يقودان الهجوم أمام وست هام
أخر الأخبار
الأهلي يطالب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية بتنفيذ اللوائح والقوانين 7 دقيقة | الدوري المصري
ليستر يكرم ضيافة رانييري برباعية.. برينتفورد يهزم إيفرتون 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساسولو يكبد ميلان الخسارة الثانية على التوالي في الدوري 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل الدوري الإنجليزي - ألونسو يعود لتشكيل تشيلسي.. ورونالدو على دكة بدلاء مانشستر 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فانتازي في الجول (6) - أقل الجولات نقاطا.. عودة تاو للتألق وغياب لاعبي المصري وبيراميدز 32 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعود بانتصار ثمين أمام مانيما في الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
استراحة الكونفدرالية - ريفرز يونايتد (2)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكونفدرالية
كأس العرب – جوميز لـ في الجول: كأس العرب مفيدة جدا لـ موريتانيا.. وهذا رأيي للأفضل بالعالم ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق