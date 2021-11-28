تشكيل الدوري الإنجليزي - ألونسو يعود لتشكيل تشيلسي.. ورونالدو على دكة بدلاء مانشستر

أعلن الألماني توماس توخيل والإنجليزي مايكل كاريك تشكيل فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد لقمة ستامفورد بريدج.

ويستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في ختام مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنتوني روديجير- تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس

خط الوسط: جورجينو - لوفتيس تشيك

خط الهجوم: حكيم زياش - تيمو فيرنر - هودسون أودوي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - فيكتور ليندلوف - إيريك بايلي -آرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد

تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.