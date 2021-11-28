بيراميدز يعود بانتصار ثمين أمام مانيما في الكونفدرالية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

محمود وادي - رمضان صبحي - بيراميدز

حقق بيراميدز انتصارا ثمينا أمام مانيما الكونغولي في دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتغلب بيراميدز بهدف دون مقابل على مانيما يونيون في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهداء في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية.

ويستضيف بيراميدز فريق مانيما في لقاء الإياب الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

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بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين في أول عشر دقائق.

وباغت مانيما فريق بيراميدز في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من ستيفن إمبولا ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمود وادي في الدقيقة 25 بعد متابعة تسديدة إريك تراوري.

وكان تراوري قد سدد الكرة بقوة من الجانب الأيمن وتصدى لها إيفونجي حارس مرمى مانيما ولكن تابعها محمود وادي بتسديدة مباشرة في الشباط.

وحافظ بيراميدز على تقدمه لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل للفريق المصري.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو مانيما العودة في النتيجة وإدراك التعادل.

وكاد تراوري أن يضيف الثاني في الدقيقة 71 بعد انفراده بإيفونجي حارس مرمى مانيما ولكن تصدى لها من خارج منطقة الجزاء.

وسقط عبد الله السعيد للعلاج في الدقيقة 56 وعاد للمباراة من جديد قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 68 وشارك أحمد توفيق بدلا منه.

وتعرض إيفونجي للطرد المباشر بسبب لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.

وتراجع بيراميدز في الدقائق الأخيرة من المباراة للدفاع من أجل الحفاظ على التقدم ونجح لاعبوه في العودة إلى مصر بانتصار ثمين.

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