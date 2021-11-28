انتهت الكونفدرالية - ريفرز يونايتد (2)-(1) المصري.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريفرز يونايتد والمصري، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق. 83 زياد فرج يشارك بدلا من محمد عنتر.

ق. 83 تبديلان لأصحاب الأرض.

ق. 72 والتقدم مستمر لريفرز.

ق. 67 تبديل أول للمصري بدخول حسين رجب بدلا من أوستين أموتو.

ق. 60 مرور ربع ساعة وتقدم ريفرز يونايتد مستمر. 2-1

ق. 54 بطاقة صفراء لـ أموتو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 هدف ثاني لريفرز يونايتد.

مرور نصف ساعة من اللقاء.

ق. 28 جوووول التعادل عن طريق محمد عنتر. عرضية من إيزي إيميكا قابلها عنتر بلمسة في المرمى.

ق. 25 هدف أول لـ ريفرز يونايتد.

ق. 18 هدف ملغي لـ ريفرز يونايتد. كرة ثابتة قابلها لاعب ريفرز يونايتد برأسية في المرمى والهدف ألغي بسبب مخالفة.

حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري يبث المباراة عبر هاتفه في محاولة للتحايل على تعنت أصحاب الأرض.

المباراة غير منقولة وأفراد بعثة المصري تحاول بثها مباشرة على الصفحة وسط محاولات الأمن لمنعهم.

بداية المباراة